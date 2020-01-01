Какая скорость интернета нужна дома?

Зачастую в общих чертах говорится о быстром или медленном интернете, но не всегда понятно, какая именно скорость имеется в виду. Между тем, стратегией «Европа 2020» установлено, что в 2020 году у каждого жителя Европейского союза должен быть доступ к интернету со скоростью 30 мегабит в секунду, а половине домашних хозяйств должен быть доступен интернет со скоростью не менее 100 мегабит в секунду. Далее мы рассмотрим, как измеряют скорость интернета, каким повседневным действиям соответствуют разные скорости и как выбрать наиболее подходящее подключение для домашнего хозяйства. Консультирует специалист по управлению сетью Baltcom Владимир Смирнов.

Скорость интернета означает количество данных, которое можно получить или отправить за одну секунду. Скорость интернета определяют и для загрузки, и для скачивания данных. Скорость скачивания важна для получения информации из сети на пользовательский компьютер, например, при чтении новостей или стриминге музыки. И наоборот, скорость загрузки важна для отправления данных с компьютера, например, при отправлении электронных писем или совершении видеозвонков. В зависимости от вида подключения интернета (оптический,DSL, мобильный) у этих технологий могут различаться и технические показатели, например, подключение может быть как симметричным, так и с разной скоростью загрузки и скачивания.

Выбирая поставщика интернет-услуг, клиенты оценивают скорость предлагаемого интернета по конкретному адресу,

и существует ошибочное мнение — чем выше скорость, тем лучше интернет. Однако все не так однозначно. Важнее, чтобы интернет-сеть была стабильной и работала без задержек и пауз.

Например, для работы интерактивного телевидения достаточно всего 10 Мбит/с, чтобы осуществлять стриминг контента, но этот сигнал должен быть безупречным. Также в хозяйстве, где интернетом на различных устройствах ежедневно пользуется большая семья, необходимая скорость передачи данных будет отличаться от скорости интернета для одного пользователя, которому сеть нужна для простых действий.

20 Мбит/с — поддерживает основные действия

Такая скорость интернета является достаточной для осуществления таких бытовых онлайн-действий, как просмотр простых сайтов и электронной почты, видео в высоком разрешении илиHD-качестве и ТВ-стриминга. Одно устройство, подключенное к сети на такой скорости, будет отлично выполнять свои функции, но на нескольких устройствах передача данных в сети может занять сравнительно долгое время. При одновременном выполнении нескольких действий, например,одновременно скачивая информацию и используя онлайн-игры, в соединении может возникнуть задержка. Соответственно, такая скорость подойдет для пользователя интернета с небольшими запросами.

50 Мбит/с — достаточная скорость и возможности

При такой скорости совершение различных действий онлайн займет меньше времени. Эта скорость обеспечивает быстрое скачивание данных и подойдет для одновременного подключения не менее двух устройств. Подключение на такой скорости позволит одновременно совершать несколько действий онлайн без скачивания больших объемов: смотретьHD-видео или заниматься ТВ-стримингом, играть в онлайн-игры и совершать быстрые видеозвонки без задержек. При более чем двух подключенных устройствах и интенсивной нагрузке сети соединение может работать с паузами, а его скорость может упасть. Эта скорость подойдет для интернет-пользователя со средними запросами.

100 Мбит/с — отличная скорость для нескольких устройств

Скорость интернета будет достаточной для того, чтобы одновременно совершать самые разные действия онлайн более чем на двух устройствах. Такая скорость позволит нескольким пользователям одновременно работать в интернете без задержек соединения: стримить музыку и видео, смотреть интерактивное телевидение,играть вонлайн-игры и др. Соответственно, такая скорость подходит для семей с несколькими пользователями и рядом устройств.

250+ Мбит/с — неограниченные онлайн-возможности

Такая скорость интернета подойдет тем пользователям, которые хотят за короткое время скачивать и загружать большие объемы данных, например, фильмы в формате BluRay(40—50 ГБ). В сочетании с мощным компьютером такая скорость интернета особенно подходит для работ, связанных с видеомонтажом, а также для различных инновационных форматов видео (2К, 4К, 8К) и технологий будущего, которые сейчас на латвийском рынке не очень распространены. Высокая скорость соединения открывает самые широкие онлайн-возможности для многих пользователей с несколькими устройствами одновременно.

План политики отрасли электронной связи предусматривает до 2020 года улучшить покрытие публичной сети электронной связи в Латвии и, соответственно, расширить возможности доступа населения к услугам электронной связи.