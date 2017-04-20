Китай запустил первый грузовой космический корабль

Китай запустил на орбиту первый грузовой космический корабль собственного производства - Тяньчжоу-1, передает South China Morning Post.

Сообщается, что корабль запустили с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. На орбите он должен будет состыковаться с модулем Тяньгун-2.

После этого у Тяньчжоу-1 запланирована трехмесячная автономная миссия на орбите, в ходе которой будет проведен ряд экспериментов.

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Twitter

China’s successful launch of cargo spacecraft #Tianzhou1 on Thurs represents a step closer to building a space station by approximately 2022 pic.twitter.com/ex1Lmgo6Cv— People's Daily,China (@PDChina) April 20, 2017

Отмечается, что запуск этого корабля - еще один шаг к созданию КНР собственной космической станции в начале 2020-х годов.

Напомним, в октябре 2016 года Китай запустил собственную ракету в космос, а уже через месяц Китай запустил свою самую мощную ракету.

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