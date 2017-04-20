Китай запустил первый грузовой космический корабль

 

Фото: AP/Scanpix

Китай запустил на орбиту первый грузовой космический корабль собственного производства - Тяньчжоу-1, передает South China Morning Post.

Сообщается, что корабль запустили с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. На орбите он должен будет состыковаться с модулем Тяньгун-2.

После этого у Тяньчжоу-1 запланирована трехмесячная автономная миссия на орбите, в ходе которой будет проведен ряд экспериментов.

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Отмечается, что запуск этого корабля - еще один шаг к созданию КНР собственной космической станции в начале 2020-х годов.

Напомним, в октябре 2016 года Китай запустил собственную ракету в космос, а уже через месяц Китай запустил свою самую мощную ракету.

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