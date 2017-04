Китай запустил первый грузовой космический корабль

Сообщается, что корабль запустили с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. На орбите он должен будет состыковаться с модулем Тяньгун-2.

После этого у Тяньчжоу-1 запланирована трехмесячная автономная миссия на орбите, в ходе которой будет проведен ряд экспериментов.

China’s successful launch of cargo spacecraft #Tianzhou1 on Thurs represents a step closer to building a space station by approximately 2022 pic.twitter.com/ex1Lmgo6Cv— People's Daily,China (@PDChina) April 20, 2017