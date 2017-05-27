Звезда, за которой астрономы наблюдали несколько лет, внезапно пропала

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Звезда N6946-BH1, за которой американские астрономы наблюдали в течение нескольких лет, внезапно исчезла. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о нем сообщает NASA.

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Специалисты не знают точных причин, по которым светило N6946-BH1 пропало из поля зрения. Однако наиболее вероятной гипотезой является ее превращение в черную дыру.

Ученые, ранее наблюдая за звездой, не предполагали такого развития ситуации — они считали, что N6946-BH1 взорвется как сверхновая.

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Наблюдения за звездой проводились при помощи трех телескопов — одного наземного LBT (Large Binocular Telescope) и двух космических — Hubble и Spitzer. Светило N6946-BH1 было в 25 раз тяжелее Солнца и располагалось на расстоянии 22 миллионов световых лет от Земли в спиральной галактике NGC 6946.

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