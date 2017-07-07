NASA показало «голову динозавра» на Марсе

 

Фото: NASA

Орбитальная станция Mars Odyssey обнаружила на Марсе геологический рельеф, напоминающий голову динозавра. Снимок доступен в фотожурнале NASA.

Изображение сделано научным инструментом THEMIS (Thermal Emission Imaging System) станции Mars Odyssey. «Ты видишь то же, что и я? Это голова динозавра в верхней части изображения?» — пошутило НАСА о снимке.

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Ранее NASA показало снимок рельефа Красной планеты, напоминающий человеческое лицо.

Автоматический аппарат Mars Odyssey был запущен к Марсу 7 апреля 2001-го. 24 октября того же года он достиг Красной планеты. Свое название аппарат получил в честь бестселлера Артура Кларка (и одноименного фильма Стэнли Кубрика) «2001: Космическая одиссея». Именно Mars Odyssey обнаружил водяной лед под поверхностью приполярных регионов планеты.


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