Пуск американской сверхтяжелой ракеты показали на видео

Первый запуск носителя запланирован на 2019 год. Ракета предназначена для выведения пилотируемого корабля Orion, в том числе для миссий к Луне и Марсу.

Ранее пуск SLS неоднократно откладывали, изначально его планировали на 2016 год. Как пишет Popular Mechanics, высота ракеты — 102 метра, это больше, чем статуя Свободы, высота которой 93 метра.