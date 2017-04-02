Выяснено, почему переносить похмелье с возрастом труднее

Британские исследователи решили выяснить, почему с каждым годом похмелье после затяжного веселья переноситься сложнее.

Специалисты установили, что основной причиной более тяжелого похмелья с каждым годом заключается в «изнашивании организма». С каждым годом наше тело становится слабее и все более подвергается разрушительному влиянию спиртного. Это приводит к тяжелым последствиям после гуляний: тошнота, головные боли, головокружения, которых не наблюдалось в молодости.

Еще одна причина тяжелого похмелья в возрасте: накопление в организме вещества ацетальдегида, которое и приводит к перечисленным симптомам.

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