Археологи раскрыли технологию строительства египетских пирамид

На протяжении веков люд пытались понять, как древние египтяне смогли в бронзовый век построить величественные пирамиды. И только теперь археологам удалось выяснить, как строители перевозили блоки из известняка и гранита весом 2,5 тонны на расстояние, превышающее 800 километров, чтобы построить гробницу фараона Хеопса примерно в 2600 году до нашей эры, пишет The Daily Mail.

Ученые обнаружили свидетельства того, что тысячи рабочих перевозили глыбы известняка весом в сотни тонн на деревянных лодках, соединенных веревками, через специально построенную систему каналов. Свиток папируса, в котором описана технология, был обнаружен в морском порту Вади-аль-Джарф.

Этот папирус составил Мерер, надзиратель, отвечающий за команду из 40 рабочих. На сегодня это единственное свидетельство от непосредственного участника строительства Великой пирамиды. Мерер подробно описал, как глыбы камня сплавляли в Гизу.

В своем дневнике надзиратель также описывает, как его команда участвовала в преобразовании ландшафта, открывая гигантские плотины, чтобы отвести воду из Нила и подать на строительство пирамиды воду через искусственные каналы.

Археологи давно установили, что гранит из внутренних камер пирамиды был добыт в Асуане, в 800 километрах от Гизы, а известняк доставлен из Туры, в 10 километрах от нее. Однако до сих пор не существовало единого мнения о том, как их перевозили.

Новые открытия будут представлены в документальном фильме «Великая пирамида Египта: новые доказательства».