В США вывели лошадь, как в мультике Disney

В США вывели лошадь, похожую на скакуна из мультика компании Disney: с искривленной мордой и большими ноздрями и глазами. Ветеринары бьют тревогу, считая, что у животного начнутся проблемы с дыханием, тогда как владельцы утверждают, что никаких проблем со здоровьем у него нет, пишет The Telegraph.

Владельцы расположенной в штате Вашингтон фермы, на которой вывели этого арабского скакуна по имени Эль Рей Магнум, описывают лошадь как « шаг к совершенству». Ее стоимость оценивают в миллионы долларов.

Эксперты выступают против подобного «экстремального выведения». Иак, британский ветеринар Тим Грит отметил, что хотя арабские скакуны и известны изогнутой мордой, но случай с этой лошадью вышел за рамки. Он добавил, что

с такого рода деформациями будет лошади гораздо труднее дышать, чем собакам, на которых тоже проводят подобные эксперименты.

«Собаки могут дышать через рот, как люди, но лошади дышат только через нос. Думаю, физическая активность для нее будет ограничена», – заявил Грит.