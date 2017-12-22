Ученые (действительно) смоделировали климат «Игры престолов»

Чтобы объяснить хаотическую климатическую вариативность мира, в котором времена года длиннее, чем сами годы, необходимо выстроить оригинальные гипотезы о наклоне оси вращения планеты, пишет журналист Le Figaro Тристан Вэй.

«Зима близко» - эту ставшую культовой реплику из сериала «Игра престолов» произносят различные персонажи широкого средневеково-мистического полотна на протяжении шести первых сезонов (до тех пор, пока зима наконец не наступит; извиняюсь за спойлер, пишет автор). Надо сказать, что в мире, придуманном писателем Джорджем Р.Р. Мартином, цикл времен года по меньшей мере хаотический. Сериал начинается в тот момент, когда завершается лето, длящееся уже с десяток лет. Нескончаемая зима, которая ему предшествовала, длилась «целое поколение». Как наука может объяснить столь долгие времена года и нерегулярную смену?

Des scientifiques ont (vraiment) modélisé le climat de Game of Thrones

Уже были предложены различные объяснения: концентрация диоксида углерода в атмосфере, вулканическая деятельность, пертурбации в океане и т.д. Ученые из Бристольского и Саутгемптонского университетов Великобритании очень серьезно отнеслись к рассмотрению этого вопроса, выстроив настоящую климатическую модель с имитацией циркуляции атмосферы на компьютере. Результаты они опубликовали в гораздо менее серьезной манере - в пародийном журнале, изобретенном для данного случая: «Философские труды Королевского общества Королевской Гавани» (Королевская Гавань является столицей Семи Королевств вымышленного мира), передает автор статьи.

Ученые дошли до того, что «перевели» свои труды на два выдуманных в сериале языка - дотракийский и высокий валирийский.

Все каноны научных записок тщательно соблюдены. Их автор (вымышленный) - не кто иной, как Сэмвел Тарли, библиофил и ученый сподвижник Джона Сноу, главного героя сериала. Его университетская принадлежность: Цитадель Староместа, где проходят стажировку все мудрецы (названные «мейстерами») этого мира, описывает Вэй.

Так как Тарли ссылается на книги из своей библиотеки, во введении он приводит длинный список цитат, почерпнутых из книг, вдохновивших сериал, где есть упоминания о климате воображаемого мира, говорится в статье. Эти данные послужат для калибровки «климатической модели, которую он обнаружил на компьютере в подвалах Цитадели».

Чтобы объяснить многолетнее торможение времен года, Сэмвел Тарли вводит другую гипотезу: ось вращения меняется по мере того, как планета вращается вокруг Солнца. Это позволяет одному и тому же полушарию «наклоняться» к светилу несколько лет подряд, передает журналист.

Остается объяснить изменение времен года: необходимо, чтобы ось вращения резко качнулась из одного положения в другое. Возможно, это связано с прохождением кометы, воображает Сэмвел Тарли, упоминая также гипотезу о магии (всегда очень практичную, но малонаучную, комментирует Вэй). С такими параметрами климат на уровне Стены (которая «отделяет» цивилизованный мир от мира «одичалых» на севере этой вселенной) похож на климат Аляски, Канады, Гренландии или России.

Ветра особенно сильны в зоне «Железных островов». «Железнорожденные не случайно столь знаменитые мореплаватели, они привыкли противостоять жестоким ветрам в своей стране», - пишет Сэмвел Тарли.

Сэмвел Тарли, который обеспокоен повышением концентрации метана и диоксида углерода, вызванных, по меньшей мере отчасти, «ростом популяции драконов в Эссосе», в конечном счете делает климатические прогнозы для своего мира: если концентрация парниковых газов удвоится, согласно его модели, температура повысится на 2,1 по Цельсию, а уровень воды повысится на 10 м. Теперь, когда «зима настала» и может продлиться годы, такое потепление, видимо, будет не столь драматичным, как то, которое мы переживаем сейчас на Земле, передает Вэй. К тому же жители Вестероса, похоже, озабочены более неотложными делами. Приближается армия зомби, состоящая из Белых ходоков...