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В Китае в световом шоу приняли участие рекордные 1374 дрона

Meduza.io
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Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

В китайском городе Сиань 1 мая прошло световое шоу с участием 1374 дронов. По количеству дронов был побит рекорд, установленный во время Зимних Игр в Южной Корее.

Длившееся 13 минут шоу, сообщает South China Morning Post, обошлось в 10,5 миллиона юаней (около 1,6 миллиона долларов). Однако во время представления несколько запланированных изображений из дронов построить так и не удалось. Компания Ehang, предоставившая дронов, пообещала объяснить произошедшее в ближайшие несколько дней.

Власти Сианя, оплатившие праздник, пока от комментариев воздержались.

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