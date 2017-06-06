Stratolaunch Systems: крупнейший в мире самолет для запуска ракет в космос

Шесть лет назад, созданная сооснователем Microsoft Полом Алленом, компания Stratolaunch Systems взяла курс на разработку огромного самолёта, предназначенного для запуска космических ракет. Совсем недавно в сети появились фотографии фото самолёта, который впервые выкатили из ангара для проведения испытаний топливной системы.

Размах крыльев самолёта Stratolaunch Systems составляет 117 метров, его длина — 92 метра, а весит он 250 тонн, но при максимальной нагрузке он будет весить почти 600 тонн. Самолёт оснащён 28-колёсным шасси, позволяющим выдерживать такие нагрузки, поэтому он одновременно сможет нести на себе до трёх ракет Orbital ATK Pegasus XL и выводить и на орбиту с высоты около девяти тысяч метров. Однако впереди много тестов, и первый публичный полет запланирован только на 2019 год.























Aizvērt Самолет Stratolaunch Systems AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AFP/ScanPix AFP/ScanPix Vida Press/ZUMA Press/Splash News Vida Press/ZUMA Press/Splash News Vida Press/ZUMA Press/Splash News Vida Press/ZUMA Press/Splash News Vida Press/ZUMA Press/Splash News Vida Press/ZUMA Press/Splash News







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