СМИ: Apple снизила точность FaceID в новом iPhone X

Компания Apple снизила точность распознавания лиц FaceID во флагманском смартфоне iPhone X. На эти жертвы производитель пошел, чтобы ускорить производство гаджета, передает Bloomberg.

Известно, что и ранее ходили слухи о том, что задержка с продажами флагманского iPhone X связана со сложностями производства. Издание сообщает, что Apple удалось решить их, снизив начальные требования к характеристикам.

Труди Мюллер, представляющая компанию, прокомментировала эту информацию, отметив, что она не соответствует действительности.

Ожидается, что предзаказы гаджета начнутся в пятницу 27 октября этого года, а розничные продажи стартуют 3 ноября.