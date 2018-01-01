«Зубы и волосы не выпадут»: как и за сколько попасть в Чернобыль из Латвии

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария, последствия которой специалисты всего мира устраняют до сих пор. Сегодня в страхе и спешке покинутая жителями территория Зоны вызывает большой интерес у туристов, предпочитающих экстремальные путешествия. Мы расскажем, как оказаться там, увидеть город, в котором застыло время, своими глазами, не навредив себе и окружающим; насколько безопасно посещение Чернобыля и Припяти, и можно ли прямо из Латвии в составе организованной группы отправиться в зону отчуждения, ставшей мемориалом трагическим событиям 86-го года.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС с каждым годом становится всё более популярной для туристов, предпочитающих экстремальный отдых. В последние годы посещаемость места, где случилась ядерная катастрофа, заметно увеличилась. Так, только по заявлению одной из киевских турфирм, ежегодно они возят туда порядка 10 тысяч человек.

В реальности же этот показатель намного выше -

даже в Латвии как минимум 3 фирмы занимаются организацией туров в Чернобыль.

Правда, по словам сотрудников туристической компании Antario travel, несмотря на большой интерес к данному направлению, латвийцы всё же не решаются отправиться в столь авантюрное приключение.

«Я думаю, до сих пор у многих есть предубеждение, что это опасно. Сколько бы не говорили и не писали, что никакую радиацию человек «не привезёт», люди до сих пор боятся.

Может нам самим надо проехать, снять видеоматериал, и тогда люди увидят - вот, этот человек полгода назад там был, он жив, у него не выпали зубы и волосы...»,

- рассказал представитель турфирмы.

Официальную статистику предоставить сложно еще по одной причине - в зону отчуждения регулярно пытаются незаконно проникнуть так называемые сталкеры. По данным министерства внутренних дел Украины,

в Чернобыльской зоне ежемесячно задерживается около 30-40 «нелегальных туристов».

«Отлов» сталкеров является не прихотью, а превентивной мерой - в зоне отчуждения есть отдельные районы, где зона радиационного загрязнения достаточно высока, а значит, находиться там опасно. Официальные гиды же водят любознательных туристов лишь по тем местам, где радиация не превышает допустимую норму — 30 мкР/час.

Если посещение Зоны отчуждения является неотъемлемой частью вашего списка «что нужно сделать пока не сыграл в ящик», мы готовы рассказать вам, как воплотить свою мечту в реальность.

Однако прежде - важная информация.

Короткие визиты в закрытую зону, расположенную вокруг Чернобыльской АЭС, безопасны, но они тщательно регулируются и разрешены лишь в составе организованных частных туров.

Согласно правилам безопасности, путешественники должны предъявить документы на нескольких контрольных пунктах, а на территории самой зоны им запрещено до чего-либо дотрагиваться, употреблять продукты и напитки, которые не были привезены с собой, а также отклоняться от маршрута. Кроме того, на территории зоны нельзя находится в открытой одежде, садиться и ставить сумки на землю.

Информация о том, необходимо ли утилизировать одежду после посещения Чернобыля, разнится, также как нет единых данных о том, что происходит после проверки туристов на уровень радиации при выезде - согласно одним источникам, все вещи, признанные «грязными» после проверки на уровень радиации, будут изъяты, согласно другим - на показатели дозиметров никто не обращает внимания. В зону отчуждения не допускаются молодые люди, младше 18 лет.

Ещё одно немаловажное правило, которое относится не к безопасности а к морально-этическим принципам - уважение к истории и судьбам людей, переживших страшную трагедию, которая, собственно, и стала причиной интереса многих туристов из разных точек мира.

Делая селфи на фоне мемориалов и зданий, в спешке навсегда оставленных жителями, стоит помнить не только о печальных событиях 1986 года, но и о боли, которая коснулась тысячи семей.

Итак, компания Antario travel организует 5-дневные туры в Чернобыль. В рамках программы - одна ночь в Киеве, и несколько в Чернобыле. Согласно информации, доступной на сайте компании, путешественники увидят не только исторические сооружения Припяти, но и пройдут практический тренинг по радиации, радиационному загрязнению и радиационному выживанию.

Цена путешествия: от 603 евро

Ближайшие даты выезда: 3 мая, 26 июля, 23 августа, 20 сентября 2018 года

5-ти дневный тур в Чернобыль

Организация Fitnes ABC также организует поездку в Зону отчуждения продолжительностью 2 дня. Путешественникам обещают одну ночёвку и два дня в Чернобыльской гостинице.

Цена путешествия: 360 евро

Дата выезда: 7 сентября

Экскурсия в Чернобыль

Компания Dark Tourism Tours организует как групповые, так и индивидуальные туры в Чернобыль.

Организаторы обещают, что в рамках индивидуальных туров путешественники смогут увидеть места, как правило, непосещаемые во время групповых экскурсий, например за дополнительную плату 90 евро за человека посетить Чернобыльскую АЭС.

Цена путешествия: рассчитываются для каждого бронирования индивидуально

Дата выезда: оговаривается индивидуально

Индивидуальные туры в Чернобыль

Групповые туры в Чернобыль подразумевают 1 ночлег в Чернобыле.

Цена путешествия: 369 евро

Дата выезда: 13 июля

Секреты чернобыльской Зоны

При выборе туристического агентства, организующего поездку, следует принимать во внимание, что некоторые предусматривают выезд из Киева (то есть в столицу Украины придётся добираться самостоятельно), среди возможных дополнительный расходов могут быть приобретение медицинской страховки, транзитная белорусская виза, расходы на питание и т.д.

Многие компании за дополнительную плату предлагают аренду индивидуальный дозиметр-радиометр. Однако это не более, чем туристический атрибут, который придаст вашей поездке значимости, поспособствовав тому, что вы почувствуете себя не обычным туристом, а членом настоящей экспедиции.

А если вы хотите увидеть Чернобыль своими глазами прямо сегодня, читайте эксклюзивный репортаж TVNET из Зоны отчуждения:

Чернобыль: 32 года спустя после катастрофы