Маршрут на Лиго: где отметить главный летний праздник

Чтобы ударно встретить Солнцеворот и весело отпраздновать Лиго, не обязательно уезжать на дальние хутора, тем более, что выходные будут короткими. Рассказываем, куда можно отправиться лиговать в пределах часа езды от Риги.

Юрмала

FOTO: LETA

Празднование Лиго на пляже Дзинтари стало хорошей традицией.

Горящие костры на закате солнца — это всегда особенное зрелище.

Ну и желающим попеть и поплясать скучно не будет. В 21.00 начнется концерт с участием этно-коллектива Tautasmeitas и инструментального ансамбля Auļi (барабаны и духовая секция). С 23.00 до 4.00 лигующих ждет праздничный бал с участием латвийских музыкантов Яниса Стибелиса, Адрианы Миглане, Елгавского биг-бэнда и других.

Огре

FOTO: LETA

В Огре на Лиго умеют веселиться. Начинают еще накуне, 22 июня, отправляясь на ночную ярмарку, чтобы закупиться продукцией местных ремесленников, фермеров, садоводов. Рынок развернется на лужайке за местным центром культуры. 23 июня в 22.00 там же начнется Бал Лиго. Гостей развлечет выступление группы «Mūzikas kolekcija».

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Тукумс и Икшкиле

FOTO: Иева Чика/ LETA

Накануне Лиго классику Рудольфа Блауманиса «Дни портных в Силмачах» играют по всей стране, и охотников наслаждаться веселой пьесой из года в год, тем более в разных версиях, находится предостаточно.

Самый смак — увидеть спектакль в аутентичной обстановке — на родине Блауманиса в Силмачах.

Большой популярностью в Риге пользуется задорный музыкальный спектакль Индры Роги в Латвийском национальном театре: актеры едят на сцене настоящие блины, а оркестрик музицирует прямо из зала.

Версия «Дней портных» в постановке Интара Решетина, созданная в рамках проекта Ondo.lv, с успехом гастролирует по стране. Главные роли в спектакле играют Вита Варпиня и Гирт Кестерис. 21 июня пьесу покажут в Тукумсе (эстрада Дурбес), 22 июня — в Икшкиле на эстраде под открытым небом, а 23 июня — на Крустпилской эстраде в Екабпилсе. Билеты — от 10 до 20 EUR.

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Елгава

Празднование Лиго в Елгаве можно начать 22 июня в парке Узвара с посещения бала телеканала TV3 «Līgo skaisti šovakar!», хозяйкой которого станет телеведущая Байба Сипениеце-Гаваре.

Бал пройдет в лучших традициях праздника: с дегустациями пива и сыра, с плетением венков и поиском цветков папоротника.

Гостями бала станут режиссер Янис Стрейч, певицы Иева Акуратере и Ольга Раецка. Цена входного билета — 5 EUR.

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23 июня в 15.00 в Елгавском доме культуры городской театр им. Адольфа Алунана сыграет «Дни портных в Силмачах». В тот же день недалеко от Елгавы в Озолниеках пройдет другое театральное представление: актеры-любители представят музыкальную комедию Адольфа Алунана «Богатая невеста». А в волости Валгунде 23 и 24 июня пройдет «Фестиваль Солнцеворота» в народных традициях.

Сигулда и Турайда

FOTO: LETA

Сигулдский край подготовил на Лиго обширную программу.

Вечером 21 июня вас ждет в гости Турайдский музей-заповедник, где пройдет встреча Солнцеворота.

Праздник будет веселым — с песнями, танцами, играми, встречей заката на горе Дайн.

Гости сожгут на костре свитую накануне совместными усилиями 90-метровую гирлянду из дубовых веток.

Праздничные мероприятия 21 июня развернутся также на горе Янькална в Турайде и на площади перед Сигулдской ж/д станцией.

Добраться в Турайду от вокзала Сигулды можно на маршрутке Nr.3112, 21 июня объявлены 10 дополнительных рейсов.

23 июня в 19.00 на эстраде под открытым небом в Сигулде пройдет премьера шуточной пьесы Рудольфа Блауманиса «No saldenās pudeles» в постановке Юриса Рийниекса. После спектакля гостей ждет зеленый бал с участием хоров Teiksma un Spārni, танцевальных коллективов Dūka и Ķimelītis и духового оркестра. Само собой, будут пляски до утра и прыжки через костры. Билет на день в сети «Biļešu paradīze» стоит 10 EUR.

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