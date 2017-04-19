Рост акциза на топливо приведет к повышению цен

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Повышение акциза на топливо приведет к тому, что больше придется платить не только за бензин, дизельное топливо и автогаз, но и считаться с ростом цен в других областях, заявили опрошенные газетой Neatkariga эксперты.

В результате повышения акциза пострадают строительство, разработка карьеров и лесное хозяйство.

Для реализации намеченной налоговой реформы, которая предусматривает снижение ставки подоходного налога с населения с текущих 23% до 20% и повышение необлагаемого минимума до 300 евро вместо нынешних 60-115 евро в месяц,

обсуждается возможность до 2020 года существенно увеличить акциз на топливо.

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Если этот замысел будет реализован, в следующем году бензин и дизельное топливо станут примерно на 5-6 центов за литр дороже, а к 2020 году удорожание составит уже соответственно 9 и 13 центов за литр.

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