Евросоюз ограничит операции с наличными деньгами

Согласно новому законодательству, лица с законным интересом, в том числе журналисты, работники СМИ, организации гражданского общества, компетентные и надзорные органы, будут иметь немедленный, прямой и свободный доступ к информации о бенефициарных владельцах.

Эта информация будет собрана в базах данных государств-членов, которые будут подключены на уровне ЕС. Помимо текущей информации, базы данных также должны будут хранить данные как минимум пятилетней давности.

Новые правила дадут подразделениям финансовой разведки больше полномочий по анализу и обнаружению отмывания денег и финансирования терроризма, а также по пресечению подозрительных транзакций.

Кроме того, новые правила введут усиленную комплексную проверку личности клиентов, которые будут проводиться "ответственными организациями", такими как банки, управляющие активами и криптоактивами или агенты по недвижимости. Ответственные организации будут обязаны сообщать о подозрительной деятельности.