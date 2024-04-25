Евросоюз ограничит операции с наличными деньгами

Европейский парламент (ЕП) в среду, 24 апреля, утвердил пакет правовых актов, которые укрепят инструменты Европейского Союза (ЕС) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщил пресс-секретарь ЕП в Латвии Янис Крастиньш.
Согласно новому законодательству, лица с законным интересом, в том числе журналисты, работники СМИ, организации гражданского общества, компетентные и надзорные органы, будут иметь немедленный, прямой и свободный доступ к информации о бенефициарных владельцах.
Эта информация будет собрана в базах данных государств-членов, которые будут подключены на уровне ЕС. Помимо текущей информации, базы данных также должны будут хранить данные как минимум пятилетней давности.
Новые правила дадут подразделениям финансовой разведки больше полномочий по анализу и обнаружению отмывания денег и финансирования терроризма, а также по пресечению подозрительных транзакций.
Кроме того, новые правила введут усиленную комплексную проверку личности клиентов, которые будут проводиться "ответственными организациями", такими как банки, управляющие активами и криптоактивами или агенты по недвижимости. Ответственные организации будут обязаны сообщать о подозрительной деятельности.
С 2029 года профессиональные футбольные клубы высшего уровня, участвующие в крупных финансовых сделках с инвесторами, спонсорами, рекламодателями или в связи с продажей игроков, также должны будут проверять личности своих клиентов, отслеживать транзакции и сообщать о любых подозрительных транзакциях в финансовые органы.
Законодательство также включает в себя усиление мер комплексной проверки для сверхбогатых людей (владеющих активами на сумму не менее 50 миллионов евро, не считая стоимости их основного места жительства) и введение ограничения на платежи наличными в масштабах всего ЕС:
они не могут превышать 10 000 евро, за исключением случаев, когда они осуществляются между частными лицами и не связаны с их профессиональной деятельностью.
Во Франкфурте будет создан новый орган ЕС - Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA) для контроля за соблюдением новых правил по борьбе с отмыванием денег. Его задачей будет контролировать наиболее рискованные финансовые учреждения, вмешиваться в случае надзорных ошибок, выступать в качестве центра для надзорных органов государств-членов и посредника в случае возникновения споров. AMLA также будет следить за выполнением персональных финансовых санкций.
Этот закон еще должен быть официально принят Советом ЕС.
Комментарии латвийских экспертов о новых поправках читайте здесь.
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