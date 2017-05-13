Снижение безработицы в Латгалии: 1%=81,7 млн евро

Чтобы снизить безработицу в Латгалии на 1%, из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) необходимо обеспечить финансирование в размере 81,7 млн евро вместо предусмотренных 52,2 млн евро.

Об этом говорится в подготовленном Министерством охраны среды и регионального развития (МОСРР) информационном докладе о выполнении плана действий для роста Латгальского региона на 2015-2017 гг, - сообщает LETA.

Сейчас на средства из фондов ЕС в размере 52,24 млн евро планируется создать 861 новое рабочее место, что снизило бы безработицу на 0,641%, поясняет МОСРР.

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Поданы проекты на 46% или на 23,9 млн евро из финансирования, предусмотренного на ревитализацию деградированных территорий Латгальского региона планирования и самоуправления Алуксненского края.

С учетом социально-экономического положения Латгалии и самого высокого в Латвии уровня безработицы необходимо рассмотреть возможности выделения дополнительного финансирования из фондов ЕС, чтобы достичь снижения безработицы на 1%. Для этого необходимо создать 1345 новых рабочих мест (861 уже запланированное и дополнительно 484).

Поэтому Министерство финансов в сотрудничестве с МОСРР должно до 31 декабря 2019 года рассмотреть возможность направить Латгальскому регионе дополнительное финансирование из ЕФРР.

Во вторник, 16 мая, доклад МОСРР будет рассмотрен на заседании правительства.

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