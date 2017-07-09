Вейонис рассказал о будущем сотрудничества с Казахстаном

Казахстан уже сейчас является крупнейшим торговым партнером Латвии в регионе, и в будущем сотрудничество может происходить в самых разных областях, заявил сегодня на открытии национального дня Латвии на выставке «Astana Expo 2017» президент Латвии Раймонд Вейонис.
«Сотрудничество Латвии и Казахстана основано на открытости и взаимном уважении. Страны объединены не только общей историей, но и успешным экономическим сотрудничеством. Преимуществами Казахстана являются развитая инфраструктура, связь с Китаем и другими странами региона, тогда как Латвия обеспечивает связь с Северной Европой», - сказал президент.
Он добавил, что в дальнейшем сотрудничество между странами будет развиваться не только в такой сфере, как транспорт, но и по туризму, охране среды, информационным технологиям, строительству и другим. Вейонис сказал, что участие в «Astana Expo 2017» означает новые возможности и для латвийских предпринимателей.
Латвия, в отличие от Казахстана, не располагает природными ресурсами и связывает свое будущее с образованием и современными технологиями, сказал президент.
На открытии национального дня Латвии на центральной сцене «Expo» при звуках государственного гимна был поднят флаг Латвии. Вейонис посетил павильоны Латвии и Казахстана.
На дискуссии «Сокровища Латвии» председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш назвал одним из преимуществ Латвии предстоящую налоговую реформу, особо подчеркнув освобождение от налога на прибыль реинвестированной прибыли.
Председатель правления «Латвияс дзелцельш» Эдвин Берзиньш подчеркнул, что у латвийского транспортного сектора большой потенциал развития по всей Евразии.
Выставка «Expo 2017» проходит с 10 июня до 10 сентября 2017 года в Астане.Еще по этой теме