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Премьер: повышать зарплаты чиновникам стоит одновременно с реформами

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

Вопрос о повышении зарплат руководящих чиновников следует рассматривать в контексте с реформой государственного управления, сказал агентству ЛЕТА премьер-министр Марис Кучинскис.

Он подчеркнул, что существуют очень четкие условия - зарплаты можно увеличивать с одновременным проведением реформ, которые предусматривают сокращение числа занятых в госуправлении. Исключений здесь «крайне мало», например, представительства МИД за рубежом и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, сказал глава правительства.

Как сообщалось, Госканцелярия предлагает повысить зарплаты работающим в госуправлении руководителям высшего, среднего и низшего уровня и уже передала для согласования соответствующие поправки к закону об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур.

Поправки призваны обеспечить, чтобы в госуправлении работали профессиональные, мотивированные работники, чтобы можно было успешно продолжать реформу для достижения компактного, профессионального, ориентированного на жителей госуправления.

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