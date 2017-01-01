В Латвию прибывают представители «FinCEN»

Сегодня с визитом в Латвию прибудут представители структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями «FinCEN», сообщила агентству ЛЕТА министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Минфин хочет обсудить с «FinCEN» вопросы, касающиеся доклада о латвийском финансовом секторе и АО «ABLV Bank», проинформировать американских коллег о проделанной работе и запланированных политических инициативах.

«Надеюсь, что переговоры пройдут в практическом русле, и мы обсудим вопросы дальнейшего сотрудничества», - сказала министр.

Сегодня предусмотрена также встреча представителей «FinCEN» с Комиссией рынка финансов и капитала и Латвийской ассоциацией коммерческих банков.

Как сообщалось, в середине февраля «FinCEN» объявила, что планирует ввести в отношении «ABLV Bank» санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Как говорится в заявлении «FinCEN », руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

26 февраля «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. 3 марта начались выплаты гарантированных возмещений клиентам банка.

Банк отвергает все обвинения «FinCEN», опровергнуть их поручено потенциальным ликвидаторам.