На рынке недвижимости Юрмалы - всего девять сделок свыше миллиона

На рынке недвижимости Юрмалы в прошлом году зарегистрировано всего девять сделок на миллион евро или больше, а сумма самой крупной сделки была достаточно скромной - 4,5 млн евро.

За эту сумму в прошлом году был продан участок площадью 1975 кв. м с пожарным депо и хозяйственной постройкой на ул. Ригас, 41.

Продавцом была эстонская компания «Cynosure Baltie OU», а покупателем - принадлежащее ей же ООО «42Vikingu». Сумма второй крупнейшей сделки составила 4,07 млн евро, а на третьем месте - сделка на сумму 2,31 млн евро.