Во время Праздника песни на Большой эстраде Межапарка будет около 120 торговых мест

Во время XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI праздника танца на Большой эстраде Межапарка будет 120 торговых мест, рассказала исполнительный директор праздника Эва Юхневича.

Критерии отбора торговцев станут известны после 20 апреля. Они будут отбираться с учетом специфики праздника.

Строительные работы на Большой эстраде, которые предусматривают сооружение новой площадки для зрителей, выполняет компания «LNK, RERE» по заказу департамента собственности Рижской думы.

Затраты на первую очередь проекта составляют вместе с НДС 32 млн евро, на весь проект в целом - 77 млн евро.