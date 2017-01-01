Производство пива в Латвии уменьшилось на 23,5%

За два первых месяца года в Латвии произведено 9,36 млн литров пива - на 25,2% меньше, чем за тот же период 2017 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.

Ввезено в Латвию за этот период 13,85 млн литров пива - на 19,02% больше, чем в январе-феврале прошлого года.

На потребление передано 19,98 млн литров пива - на 13,8% больше, чем годом ранее.

Количество вывезенного из Латвии пива за два месяца уменьшилось на 32,2% до 3,08 млн литров.

В 2017 году в Латвии было произведено 72,06 млн литров пива - на 11% больше, чем в 2016 году.