Иностранные инвесторы указывают на острый дефицит рабочей силы в Латвии

В Латвии нужно немедленно решать проблему острой нехватки рабочей силы, говорится в докладе Совета иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ).

СИИЛ приходит к выводу, что дефицит рабочей силы растет, и не только среди квалифицированных специалистов. При этом сохраняются проблемы с началом бизнеса в регионах, где ресурс рабочей силы больше.

СИИЛ считает, что Латвии нужно содействовать занятости в регионах, и делать это можно двумя способами - облегчить привлечение рабочей силы из регионов в города и способствовать экономическому развитию самих регионов. «Высокое налоговое бремя делает привлечение региональной рабочей силы хозяйственно невыгодным, особенно для низкооплачиваемых работников, которые не могут собственными силами снимать квартиру в городе», - говорится в документе.

СИИЛ предлагает внести изменения в налоговые нормы, предусматривающие, что облагаемым доходом работников не считаются платежи работодателя за их проживание в городе и транспортные расходы.

СИИЛ отмечает, что в условиях дефицита рабочей силы Латвии нужно думать и о привлечении работников из третьих стран, для чего следует ликвидировать бюрократические препятствия. Также имеется потенциал в реэмиграции, но он не может быть использован немедленно.