Феномен Аболтини: сгоревший вариант латвийской «железной леди»?

Что бы ни говорили об уходящей из большой политики председателе фракции «Единство» Солвите Аболтине, она является одной из ярчайших фигур среди сеймовских и партийных деятелей нашей страны. Ум, харизма, шарм, прагматизм, железная хватка, некая эпатажность, выдержанность, эмоциональность и скандальность - все это ей присуще. Почему даже сейчас, будучи «хромой уткой» в своей партии, она остается неформальным лидером? В чем ее феномен? Своими мнениями на этот счет делятся опрошенные Русским TVNET политологи.

Экс-спикер Сейма, профессор и политолог Илга Крейтусе не отрицает, что Аболтиня оставила свой след в латвийской политике, но не считает, что ее можно сравнивать с Вике-Фрейбергой, поскольку это два очень разных типов политиков, по-разному реализовывавшие свои идеи и мнения.

"Вайра Вике-Фрейберга - это человек с международной репутацией, огромным опытом, которая, будучи психологом по образованию, никогда бы не допустила политических ошибок, совершенных Аболтиней. Президент смотрела на все с прицелом на будущее, думая о перспективе. Аболтиня же действовала если и не совсем уж топорным способом, но весьма навязчиво пробивая свои идеи, не проанализировав, к чему они могут привести. Самая большая ее ошибка - это выборы в 12 Сейм, ее поведение, после того, как она туда не попала*.

Она не умеет принимать поражения, а поражения превращать в победу: если бы Аболтиня приняла результаты выборов в Сейм, смирилась ними, осталась бы председателем партии «Единство» и признала, что в политике сделал ошибочные ходы, только выиграла бы.

Держа партию в своих руках, она сейчас могла бы уже быть премьер-министром Латвии",

- отметила Крейтусе в беседе с Русским TVNET.

По мнению профессора, есть и еще один момент, мешающий Аболтине: она не может терпеть рядом с собой непрофессионалов, стремящихся стать выше нее. "Мне запомнилась одна фраза господина Ашераденса (председатель партии «Единство», министр экономики, - прим. ред.), который сказал: Аболтиня не руководит партией, но все время указывает, что мы должны делать, и я не могу сказать свое слово.

Всегда опасно пустить впереди себя личность второго плана. Я это называю «синдромом уборщицы» и вспоминаю, как мы отмечали защиту моей докторской диссертации в Московском университете. Мы собрались на кафедре, накрыли стол, достали присланный из Латвии «Рижский бальзам», как вдруг, уже ближе к вечеру, открывается дверь и появляется уборщица со словами: «Сейчас мое время, освобождайте помещение». И вот все эти профессора с академиками? Покорно берут свои портфели и, чуть ли не согнувшись, молча выходят...

В политике такой синдром тоже наступает иногда. Дескать, я докажу, кто тут главный!", - рассказывает Крейтусе.

Аболтине не повезло еще и потому, что сейчас у нее нет поддержки, нет рядом команды. «Пока она была нужно некоторым представителям «Единства», те ходили перед ней «на задних лапках» и всячески лебезили. Когда же они увидели, что у Аболтини уже нет прежних силы и влияния, что ее можно «придавить», то это и сделали. Впрочем, такие трагедии в политике весьма закономерны», - говорит политолог.

Оценивает Крейтусе Солвиту Аболтиню и просто как человека. «Она никогда никогда и никому не покажет свои внутренние переживания, свой внутренний мир. Не знаю, что вообще должно произойти, чтобы Аболтиня показала свою слабость. Сейчас она не чувствует себя лидером, но хочет всеми силами показать, что уходит непобежденная.

Тем не менее, ей очень трудно и стоит больших сил поддерживать созданный за эти годы образ».

Можно ли, вспоминая известнейшего премьера Великобритании Маргарет Тэтчер, назвать Аболтиню "латвийским вариантом "железной леди"? Отвечая на этот вопрос Русского TVNET, Крейтусе сказала, что такое сравнение уместно, если говорить о том, как Аболтиня уходит из политики.

«Для настоящей «железной леди» ей не хватило определенной гибкости, но я, не во всем соглашаясь с ее некоторыми политическими поступками, могу с уважением говорить о том, как она сейчас держится и противостоит именно мужским интригам».

Как известно, Солвита Аболтиня собирается продолжать свою деятельность в Министерстве иностранных дел Латвии, где в свое время она была советником. Крейтусе не считает, что там ее ждет большая карьера: "Меняются министры, меняется отношение к людям. То, что при следующем Сейме глава МИД Латвии не будет уже от "Единства" - почти гарантировано.

Станет ли Латвия послом? Назначение посла зависит не только от Латвии. Нельзя посылать в какое-то государство человека, который в своей стране получил политический нокдаун, поэтому не думаю, что перспективы Аболтини в МИД будут особенно радужными".

Не думает профессор также, что Аболтиня сможет когда-нибудь успешно вернуться в латвийскую политику. "Чтобы вернуться в политику нужно иметь за собой партию.

Я пока не вижу, как Аболтиня даже через пару лет сможет ее создать, кто за ней последует.

Политолог Филипп Раевский не думает, что можно сравнивать Солвиту Аблтиню и Вайру Вике-Фрейбергу, поскольку последнюю не выбирал народ, она появилась ниоткуда и сразу села в кресло президента. Аболтиня же прошла через многочисленные предвыборные сражения, выборы и процессы партийных перестроек, поэтому у каждой из них свой статус. «Если же говорить о женщинах-политиках, то соглашусь, что Аболтиня очень яркая, я бы даже сказал ярчайшая личность. До сих пор у нас не было женщин, которые бы реально играли в политике первую скрипку».



Раевский согласен, что ее можно было бы назвать латвийской «железной леди», если бы Аболтиня не проявляла так много эмоций. «Ее погубила излишняя эмоциональность, особенно общественная.

Ну вспомните для примера, когда она своим «улюлюканьем» передразнивала собравшихся около сейма пенсионеров!

Но, кончено, нужно учитывать, тот стресс и то давление, под которым работала Аболтиня».

По поводу ухода Аболтини с поста председателя фракции «Единство» в Сейме Раевский единодушен с Илгой Крейтусе: «Всем своим видом, поведением, на каждом шагу и тем, как она держится Аболтиня хочет показать, что ее никто «не уходит», что она сама приняла такое решение. Это проявление ауры власти для нее очень важно».

В беседе с Русским TVNET, политолог еще раз подтвердил сказанное ранее: «Если Аболтиня исчезнет, изменится имидж партии, а самое главное, активные деятели «Единства» сменят модель своего поведения, потому что сейчас оно осознанно или осознанно подчинено мысли о том, «что скажет Аболтиня".

«Да, это именно так. На данный момент она является очень негативным символом самой партии. Ее властолюбие плохо влияет на рейтинги партии и ее функционирование».

Говоря об ошибках Аболтини, Раейвский назвал по его мнению главную: «Вместо Лаймдоты Страуюмы премьер-министром должна была стать Аболтиня, но она упустила свой шанс, когда ей это предлагал президент, а коалиционные партнеры были готовы ее поддержать. Это была супер-ошибка!».

Согласен политолог и с тем, что после ухода в МИД ей будет очень тяжело получить пост посла: «Конечно, прекрасно, когда у посла есть политический опыт. В случае с Аболтиней ситуация иная, - нельзя назначать послом человека, который является рекордсменом по негативному отношению со стороны общества в своей собственной стране. С другой стороны мне трудно представить, что Аболтиня смирится с должностью простого дипломатического чиновника в МИД».

Вернется ли Аболтиня со временем в политику? "Помните, свое время все говорили, что после своей деятельности в 90-годы, после приватизации Ивар Годманис не сможет прийти снова политику. И что же, он потом стал премьер-министром. Так что никогда не говори "никогда".

Политолог и бывший депутат Сейма Расма Карклиня весьма скептически отзывается о Солвите Аболтине. "Сравнивать ее с Вайрой Вике-Фрейбергой?! Ни в коем случае! Аболтине не хватает интеллектуальной глубины Вике-Фрейберги, поэтому она является лишь рядовым политиком. Аболтиня сумела всегда выдвинуть себя на передний план, но без какого-то содержательного наполнения. В отношении ее я не применяла бы слово "яркость", скорее, она была очень заметной и активной, крутилась на переднем плане в обществе, особенно, когда была на посту председателя Сейма.



В последние годы у нее выработался очень агрессивный подход к людям, это же видно и по ее поведению в Сейме, и при общении с народом. Она излучает огромную самоуверенность, так, будто она какая-то «неприкасаемая». Но одновременно с этим, она не чувствует себя в безопасности. Об говорит хотя бы, что как только ей кто-то что-то предложит, она становится очень агрессивной".

Карклиня считает, что Аболтине нужно было уйти из политики намного раньше и это пошло бы на пользу «Единству» и что называть ее «железной леди» латвийской политики более, чем неуместно.

"Она очень слаба в эмоциональном плане, что все жители Латвии часто наблюдали. Конечно, хорошо, когда человек часто смеется, но ее вечные усмешки свидетельствуют о внутренней неуверенности. Я сомневаюсь, что Аболтиня когда-нибудь еще вернется в латвийскую политику, слишком уж долго она в ней была.

Я не удивлюсь, если она сама чувствует себя полностью "выгоревшей".

*После выборов в 12 Сейм, в который не прошла Аболтиня, депутат от «Единства» Янис Юнкурс «решил» отказаться от своего мандата в ее пользу.