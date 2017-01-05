Трагедия в Добеле: полиция приезжала в дом к многодетной семье

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Многоквартирный дом, где три ребенка провели несколько дней в квартире с мертвыми родителями и 9-месячной сестрой, является двухэтажным, в основном в нем проживают пожилые люди. Об этом, а также о семье, в которой произошла трагедия, радио Baltkom рассказал начальник Добельского отделения Государственной полиции Айгар Бите.

«Женщина раньше обращалась в суд с жалобой на физическое насилие со стороны своего мужчины. Суд постановил, что он не может к ней приближаться.

Но время прошло, может что-то изменилось и они опять стали жить вместе. Они должны были пойти в суд и отменить запрет, но этого не произошло. Никаких сигналов не поступало: ни от нее, ни от соседей.

До этого случая они не были уличены ни в употреблении алкоголя, ни наркотиков»,

- рассказал он.

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«Одна из соседок говорит, что ничего не слышала. Старшая девочка, которой пять лет, умеет включать телевизор. Да и дети не очень тихо себя ведут. С открытыми окнами ситуация тоже не очень понятная. Окна у этой квартиры выходят во двор, старшая девочка могла поставить стульчик и позвать кого-нибудь на помощь», - сказал он.

Бите отметил, что полиция приезжала на вызов в этот дом.

Здание в Добеле, в котором произошла трагедия

Фото: Здание в Добеле, в котором произошла трагедия

«31 декабря одна соседка вызвала муниципальную полицию в квартиру к маме погибшей женщины, живущей по соседству, так как у нее в квартире кричал кот. Сотрудники полиции приехали, действительно услышали кота, но его хозяйки дома не было, так как уехала в гости. По рассказам соседей, в таких случаях, кота кормила ее дочь.

Полицейские подошли и к двери квартиры, где скончалась пара с младенцем, постучались, но не услышали никаких звуков и ушли.

Если бы кто-то просил помочь, они бы сразу помогли», - рассказал Бите.

Социальная служба очень хорошо отзывалась и о женщине, и о мужчине.

«Он был солидным мужчиной. От него ничем не пахло, был приветлив, отзывчив.

Также супруги шли на контакт с социальной службой», - рассказал он.

Как сообщалось, 3 января в Добеле в социальном доме обнаружены скончавшиеся, по всей вероятности, от передозировки наркотиков супруги, а их девятимесячный ребенок умер от голода.

С заявлением в полицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в квартире открыто окно и оттуда слышны крики детей. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.

Там полицейским открылась ужасающая картина. В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г. рожд. и женщина 1993 г. рожд., а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода.

В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет.

Выяснилось, что в последний раз молодую женщину видели 27 декабря прошлого года. Не исключено, что супруги умерли в тот же день.

Признаков насильственной смерти у умерших супругов не констатировано, наиболее вероятной является версия их смерти от передозировки наркотиков.

Для служб местного самоуправления этот трагический случай стал неожиданностью -раньше ничто не свидетельствовало о том, что в этой семье есть проблемы, сказал агентству ЛETA председатель Добельской краевой думы Андрей Спридзанс.

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