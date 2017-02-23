В результате несчастного случая в логистическом центре «Depo» погиб работник

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Mārtiņš Gineitis / Rietumu radio

В логистическом центре торговой компании «Depo» сегодня произошел несчастный случай, в результате которого, несмотря на усилия оперативно прибывших спасателей и скорой помощи, погиб работник предприятия. Об этом говорится в заявлении «Depo» для прессы.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия. Несчастный случай был зафиксирован системой видеонаблюдения, записи переданы следствию.

Руководство компании выразило искренние соболезнования близким погибшего и окажет семье необходимую помощь.

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В Государственной полиции по факту гибели работника начат уголовный процесс.


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