В результате несчастного случая в логистическом центре «Depo» погиб работник

Иллюстративное фото. Фото: Mārtiņš Gineitis / Rietumu radio

В логистическом центре торговой компании «Depo» сегодня произошел несчастный случай, в результате которого, несмотря на усилия оперативно прибывших спасателей и скорой помощи, погиб работник предприятия. Об этом говорится в заявлении «Depo» для прессы.