В результате несчастного случая в логистическом центре «Depo» погиб работник

В логистическом центре торговой компании «Depo» сегодня произошел несчастный случай, в результате которого, несмотря на усилия оперативно прибывших спасателей и скорой помощи, погиб работник предприятия. Об этом говорится в заявлении «Depo» для прессы.
В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия. Несчастный случай был зафиксирован системой видеонаблюдения, записи переданы следствию.
Руководство компании выразило искренние соболезнования близким погибшего и окажет семье необходимую помощь.
В Государственной полиции по факту гибели работника начат уголовный процесс.