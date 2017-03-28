Минюсту известно о 12 латвийцах, участвовавших в вооруженных конфликтах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

На данный момент имеется информация о 12 латвийцах, которые покинули Латвию, чтобы участвовать в вооруженных конфликтах в Сирии, Ираке и на Украине, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве юстиции.

Сегодня глава министерства Дзинтарс Расначс участвует в заседании совета министров юстиции и внутренних дел ЕС.

Как сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь Расначса Андрис Витенбургс, во время совещания в Брюсселе министры обменялись мнениями о мерах, разработанных координатором ЕС по борьбе с терроризмом, в том числе о ресоциализации и привлечении к ответственности людей, которые после участия в боевых действиях в зонах конфликтов возвращаются на родину, представляя серьезную угрозу для общественной безопасности.

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О противоправном участии в вооруженном конфликте на Украине в Латвии заведено пять уголовных дел против девяти человек, а об участии в конфликтах в Сирии и Ираке - три уголовных дела против троих человек, один из которых вернулся в Латвию.

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