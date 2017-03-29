Трагическое ДТП под Елгавой: машина была без техосмотра

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

У машины молодой девушки, которая накануне погибла в аварии на дороге Елгава-Элея, в начале месяца закончился техосмотр, сообщила программа LNT Degpunktā.

При последней проверке у транспортного средства было констатировано 15 дефектов, из которых по меньшей мере 8 были такими, которые могли угрожать безопасности движения.

Как сообщалось, в дорожно-транспортном происшествии на дороге Елгава - Литовская граница сегодня около 11 часов погибла женщина 1993 года рождения.

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По первоначальной информации, женщина, управляя машиной марки Volkswagen Passat, выехала на встречную полосу движения, где в ее авто врезался фура, управляемая мужчиной 1963 года рождения.

Молодая женщина погибла на месте происшествия. Обстоятельства аварии выясняются.

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