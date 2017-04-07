В Латвии стали меньше красть велосипеды

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

За первые три месяца 2017 года Государственная полиция зарегистрировала 143 кражи велосипедов, в том числе примерно половину в Рижском регионе, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Количество краж велосипедов в последние три года уменьшается (в 2015 году в этот период за первые три месяца было зарегистрировано 180 краж, в 2016 году - 164), но полиция призывает помнить о безопасности велосипеда. Как свидетельствует опыт, велосипеды крадутся, если они оставлены в подъезде или помещениях общего пользования, не пристегнуты или пристегнуты некачественным замком - напоминает полиция.

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