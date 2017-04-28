Полиция помогла Сиротскому суду найти ребенка, которого прятала пьяна мать

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Viktor Drachev/TASS/Scanpix

27 апреля полицейским участка полиции Браса удалось найти двухмесячного младенца, которого мать прятала от работников Сиротского суда, сообщает Государственная полиция.

Вечером Сиротский суд обратился в Госполицию, чтобы сообщить о семье, попавшей в их поле зрения.

Работникам Сиротского суда, проверяющим семью, в которой растут два маленьких ребенка – двухмесячная девочка и пятилетний мальчик, мать отказалась предоставлять информацию о месте нахождения младенца. В ходе оперативных работ, правоохранительным органам удалось обнаружить ребенка.

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Женщина, находясь в состоянии сильного опьянения, гуляла в этот момент на улице. В ходе проверки было установлено что в ее крове 3,8 промилле алкоголя.

Работниками полиции и Сиротского суда было принято решение забрать из семьи и второго ребенка – мальчика пятилетнего возраста. Дети были доставлены в службу социальной защиты, где констатировали, что ни у одного из детей проблем со здоровьем нет.

В отношении женщины 1987 года рождения открыто два административных дела.

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