Полиция помогла Сиротскому суду найти ребенка, которого прятала пьяна мать

27 апреля полицейским участка полиции Браса удалось найти двухмесячного младенца, которого мать прятала от работников Сиротского суда, сообщает Государственная полиция.

Вечером Сиротский суд обратился в Госполицию, чтобы сообщить о семье, попавшей в их поле зрения.

Работникам Сиротского суда, проверяющим семью, в которой растут два маленьких ребенка – двухмесячная девочка и пятилетний мальчик, мать отказалась предоставлять информацию о месте нахождения младенца. В ходе оперативных работ, правоохранительным органам удалось обнаружить ребенка.

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Женщина, находясь в состоянии сильного опьянения, гуляла в этот момент на улице. В ходе проверки было установлено что в ее крове 3,8 промилле алкоголя.

Работниками полиции и Сиротского суда было принято решение забрать из семьи и второго ребенка – мальчика пятилетнего возраста. Дети были доставлены в службу социальной защиты, где констатировали, что ни у одного из детей проблем со здоровьем нет.

В отношении женщины 1987 года рождения открыто два административных дела.

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