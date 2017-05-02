Пожар на подземной парковке в Плявниеки: владельцу авто выплатили ущерб

В конце апреля на подземной стоянке многоэтажного жилого дома в Плявниеки, на ул. Салнас, 21 произошел пожар, в результате которого пострадали три машины и были эвакуированы жильцы. На днях стало известно, что владельцу одной из трех, пострадавших машин, было выплачено страховое возмещение в размере 16 500 евро. Об этом сообщила представитель страховой компании «Gjensidige» Мадара Мангина.

«Страховое возмещение включает в себя убытки, которые были нанесены в результате горения машины, - сообщил представитель латвийского филиала «Gjenisidige» Давидс Левалдс. В день пожара наши представители побывали на месте ЧП и оценили ущерб. Сгоревшая машина Honda была застрахована, у владельца был полис KASKO».





































































































































Aizvērt В подвале многоквартирного дома на ул. Салнас горят машины Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Реклама

В ходе экспертизы было установлено, что машина не подлежит восстановлению, полностью выгорел салон.

Как сообщалось ранее, пожарные получили вызов на Салнас, 21 в четверг, 20 апреля, утром, в 6:48. Прибыв на место происшествия, они констатировали, что горят три автомобиля на площади в 25 кв. метров, образовалось сильное задымление.

Спасатели вытащили одну женщину из лифта, а также помогли трем людям выйти из дома с помощью спасательных масок.

Всего были эвакуированы порядка 300 человек.

В 7:43 пожар повышенной опасности удалось локализовать, в данный момент продолжаются работы по его ликвидации.

Представитель Государственной полиции Симона Гравите рассказала, что на подземной стоянке сгорели две машины - Mercedes Benz и Honda.

У Mercedes Benz были немецкие номерные знаки. Судя по всему, машина недавно пригнана из Германии.

Еще по этой теме