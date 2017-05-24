Из-за аварии на въезде в Юрмалу образовались километровые пробки

На Юрмальском шоссе, недалеко от границы города, произошло столкновение двух машин. Об этом порталу TVNET сообщили в Государственной полиции. Блокировано движение по одной полосе.

Столкновение «Audi» и «Volkswagen» произошло около 17.20.

Изначально было заблокировано движение по двум полосам. Недавно одну полосу открыли для движения, совсем скоро полиция откроет движение и по третьей полосе.

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Jūrmalas šoseja Jūrmalas virzienā . Totāls korķis. 2-3 km garumā. #Korķis #Jūrmala— Guntars Račs (@GuntarsRacs) May 24, 2017

Помощь медиков понадобилась троим пострадавшим в аварии и она была оказана на месте.

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