Bezvests.lv приостанавливает свои действия по поиску пропавшего Вани

 

Фото: bezvests.lv

Государственная полиция поблагодарила добровольцев за помощь и дальнейшие поиски Ивана Берладина, который пропал в Лиепае 1 июля, будет вести самостоятельно, используя свои методы работы.

"Напоминаем, что все руководство поисками пропавшего в Лиепае 5-летнего мальчика Вани Берладина вела и продолжает вести Госполиция.

Добровольческая организация BEZVESTS.LV по просьбе Госполиции подключилась к поискам вчера 3 июля и до утра активно прочесывала все окрестности Лиепаи. Наши руководители групп сделали все, от них зависящие, водили по лесу и по городу огромное количество людей, желающих искать маленького мальчика.

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Но сейчас ситуация такова, что у нас больше нет никаких зацепок. Где еще искать дальше - мы не знаем, все окрестности и подозрительные участки прочесаны. Просто делать вид, что мы ищем, мы не можем, - подчеркивает руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский. - Поэтому Bezvests.lv приняла решение, что приостанавливает свои действия в Лиепае по поиску пропавшего на улице Павилостас 5-летнего ребенка.

Как только Госполиция обратится к нам и даст нам какой-то конкретный участок и попросит его обследовать , мы незамедлительно отреагируем.

Пока же нам пишут и звонят экстрасенсы и агрессивно настроенные люди, призывающие взламывать подвалы и чердаки. Но мы - против хаоса и анархии. И пока берем паузу, - заключает Александр Фаминский.

Подчеркиваем, что все руководство поисками и организацию розыскных действий осуществляет Госполиция. Поэтому все вопросы просим задавать именно организаторам - стражам порядка по телефону - 110.

Госполиция сообщает 4 июля в 19:20, что приостановила поиски с добровольцами, поблагодарила волонтеров за помощь и ценный вклад и сообщила на своей странице Facebook, что проанализировав ситуацию, дальше будет действовать уже своими полицейскими методами" - пишет bezvests.lv

ПРИМЕТЫ ребенка: Волосы светлые, глаза голубые, кожа лица смуглая, рост 120 см. Одет, по уточненным данным, в одежду синего цвета - синие брюки и синюю вязанную кофту на «молнии».

Если увидите мальчика с похожими приметами, просьба не выпускать его из поля зрения и срочно звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.

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