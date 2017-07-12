Ребенок-дошкольник не может самостоятельно пользоваться общественным транспортом

Дети дошкольного возраста не могут самостоятельно ездить в общественном транспорте, агентству LETA сообщала Зане Плоне, руководитель V SIA «Autotransporta direkcija» по отношениям с общественностью.

11 июля вечером тело Вани было найдено в лесу в окрестностях поселка Дубени Гробиньской волости, куда он, вероятно, заехал, перепутав автобусы.

Плоне считает, что в соответствии с правилами Кабинета Министров «Порядок организации услуг общественного транспорта в маршрутной сети» дети дошкольного возраста не могут ездить в общественном транспорте самостоятельно.

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«Случаи, когда у контролера возникают сомнения по поводу возраста пассажира, он имеет права попросить, чтобы ребенок или его сопровождающий предоставил документ, подтверждающий возраст, например, свидетельство о рождении. Плюс, продавая ребенку билет в кассе, продавец может потребовать предоставить документы, демонстрирующие право пассажира на приобретение льготного билета» рассказывает Плоне.

В то же время, она считает, что маршрут из Лиепаи в Дубени - важный городской маршрут и ответственным представителем услуги является Лиепайская городская дума. Согласно правилам оплаты проезда у первоклассников есть возможность бесплатно использовать общественный транспорт, который перевозит пассажиров по региональным междугородним и местным маршрутам.

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