Ребенок-дошкольник не может самостоятельно пользоваться общественным транспортом

Ilustratīvs attēls
 

Ilustratīvs attēls. Фото: Evija Trifanova / LETA

Дети дошкольного возраста не могут самостоятельно ездить в общественном транспорте, агентству LETA сообщала Зане Плоне, руководитель V SIA «Autotransporta direkcija» по отношениям с общественностью.

11 июля вечером тело Вани было найдено в лесу в окрестностях поселка Дубени Гробиньской волости, куда он, вероятно, заехал, перепутав автобусы.

Плоне считает, что в соответствии с правилами Кабинета Министров «Порядок организации услуг общественного транспорта в маршрутной сети» дети дошкольного возраста не могут ездить в общественном транспорте самостоятельно.

Реклама

«Случаи, когда у контролера возникают сомнения по поводу возраста пассажира, он имеет права попросить, чтобы ребенок или его сопровождающий предоставил документ, подтверждающий возраст, например, свидетельство о рождении. Плюс, продавая ребенку билет в кассе, продавец может потребовать предоставить документы, демонстрирующие право пассажира на приобретение льготного билета» рассказывает Плоне.

В то же время, она считает, что маршрут из Лиепаи в Дубени - важный городской маршрут и ответственным представителем услуги является Лиепайская городская дума. Согласно правилам оплаты проезда у первоклассников есть возможность бесплатно использовать общественный транспорт, который перевозит пассажиров по региональным междугородним и местным маршрутам.

Еще по этой теме
Полиция: Вероятнее всего, у Ивана началась паника, и он уходил все глубже в лес

Полиция: Вероятнее всего, у Ивана началась паника, и он уходил все глубже в лес

Криминалист: случай с Иваном заставит общество активнее реагировать на подозрительные ситуации

Криминалист: случай с Иваном заставит общество активнее реагировать на подозрительные ситуации

В семье погибшего Ивана растут и другие дети

В семье погибшего Ивана растут и другие дети


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 81900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Квартира
Квартира, Liepāja, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

К 70-летию Dior в Париже открылась уникальная выставка Wo&Men

К 70-летию Dior в Париже открылась уникальная выставка

Миллионы смартфонов атаковал новый вирус Hi-Tech

Миллионы смартфонов атаковал новый вирус

ФОТО: Ксения Бородина удивила подписчиков лицом без макияжа Showbiz

ФОТО: Ксения Бородина удивила подписчиков лицом без макияжа

ФОТО: Крутая сильно похудела и рассказала, как ей это удалось Showbiz

ФОТО: Крутая сильно похудела и рассказала, как ей это удалось

Создана детальная 3D-модель мозга человека Hi-Tech

Создана детальная 3D-модель мозга человека

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
VADĪBAS ASISTENTS/-E
VADĪBAS ASISTENTS/-E
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 