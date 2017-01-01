Полиция задержала подозреваемого по делу о теракте в метро Лондона

Полиция Британии задержала 18-летнего подозреваемого по делу в теракте в метро Лондона, сообщается на сайте правоохранителей британской столицы.

Отмечается, что был задержан 18-летний юноша. Само задержание полиция оценивает как «значительное» в рамках расследования.

«И хотя мы довольны достигнутым прогрессом, это расследование продолжается и уровень угрозы остается критической», — говорится в заявлении.

По данным полиции, мужчина был задержан в портовом городе Дувр на юге Британии в рамках закона по борьбе с терроризмом. Его собираются перевести в лондонское отделение полиции в ближайшее время.

В заявлении указано, что задержание приведет к усилению работы полиции, однако правоохранители воздержались от раскрытия деталей.

Полиция добавила, что им поступило 77 фото и видео с места теракта от очевидцев.

Вечером 16 сентября телеканал Sky News со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что правоохранители установили личность подозреваемого.

Утром 15 сентября в Лондонском метрополитене на станции «Парсонс-Грин» в вагоне поезда произошел взрыв. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт. По последним данным, при взрыве самодельной бомбы пострадали 30 человек. Террористическая группировка «Исламское государство», деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России, взяла на себя ответственность за взрыв.