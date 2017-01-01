Меню
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт Евробаскет-2017 За рубежом Культура Афиша Погода

Полиция задержала подозреваемого по делу о теракте в метро Лондона

Gazeta.ru
  • Видео
  • Фото
Фото: REUTERS/Scanpix

Полиция Британии задержала 18-летнего подозреваемого по делу в теракте в метро Лондона, сообщается на сайте правоохранителей британской столицы.

Отмечается, что был задержан 18-летний юноша. Само задержание полиция оценивает как «значительное» в рамках расследования.

«И хотя мы довольны достигнутым прогрессом, это расследование продолжается и уровень угрозы остается критической», — говорится в заявлении.

По данным полиции, мужчина был задержан в портовом городе Дувр на юге Британии в рамках закона по борьбе с терроризмом. Его собираются перевести в лондонское отделение полиции в ближайшее время.

В заявлении указано, что задержание приведет к усилению работы полиции, однако правоохранители воздержались от раскрытия деталей.

Полиция добавила, что им поступило 77 фото и видео с места теракта от очевидцев.

Вечером 16 сентября телеканал Sky News со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что правоохранители установили личность подозреваемого.

Утром 15 сентября в Лондонском метрополитене на станции «Парсонс-Грин» в вагоне поезда произошел взрыв. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт. По последним данным, при взрыве самодельной бомбы пострадали 30 человек. Террористическая группировка «Исламское государство», деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России, взяла на себя ответственность за взрыв.

Терроризм
0 Комментарии