Вчера спасатели нашли пять человек, которые заблудились в лесу

За прошедшие сутки спасатели нашли пять человек, которые заблудились в лесу, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В 18.21 спасатели получили вызов в Валкскую волость Валкского края, где в лесу заблудилась женщина. Вместе с сотрудниками Госполиции они прочесали лес и нашли пропавшую.

Чуть позже был получен вызов на ул. Нометню в Юрмале, где в лесу заблудилась женщина. Она также найдена спасателями вместе с полицейскими.

В 19.37 ГПСС получила сообщение о том, что в Алойской волости Алойского края женщина заблудилась на болоте.

С помощью звуковых сигналов спасатели помогли ей выбраться оттуда.

Еще одна женщина заблудилась в лесу на ул. Илменя в Риге. Спасатели нашли ее, поддерживая телефонную связь.

В 22.21 спасатели отправились в Подскую волость Илукстского края, где в лесу заблудилась женщина. Ее удалось вывести из леса при помощи звуковых и световых сигналов.