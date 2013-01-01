В Елгаве рассматривают дело о похищении людей

На этой неделе Елгавский суд продолжит рассмотрение дела, в котором группа из семи человек обвиняется в вымогательстве денег, похищении людей, их эксплуатации и порабощении на протяжении нескольких лет. У потерпевших, как говорится в обвинении, были отняты паспорта и их насильно удерживали на территории собственности в Ливберзской волости Елгавского края. Прокуратура считает, что обвиняемые требовали у своих жертв, преимущественно пожилых людей, отдавать пенсии и социальные пособия, оставляя их без средств к существованию.

О группе, в которую входили четверо мужчин и трое женщин, стражи закона узнали только 1 июня. На потенциальных виновных выйти было нелегко, так как попавшие в плен поработителей боялись свидетельствовать.

По этому делу уже состоялись два судебных заседания, и начался допрос потерпевших, который продолжился и на этой неделе. В принудительном порядке на суд были доставлены четверо потерпевших. Интересно, что большинство потерпевших в данный момент лишь частично подтверждает свои досудебные показания.

Некоторые потерпевшие сейчас говорят, что обвиняемый Сергей Токмачев ничего плохого им не сделал, а также заявляют, что других обвиняемых вообще не знают и никогда их не видели. С.Токмачев, возглавлявший группу, снабжал жителей алкоголем или сигаретами, в том числе и в долг, если люди не могли за товар расплатиться. Когда покупатели оказывались в долгу, у них отнимали паспорта и банковские карты, с которых преступники снимали деньги - пенсии и пособия потерпевших, правда, в основном в присутствии самих потерпевших.

Одна потерпевшая знает С.Токмачева почти 15 лет, покупала у него яйца, молоко и иногда алкоголь. Она утверждает, что никто ее не обижал, деньги забирали, потому что она была в долгу. Поначалу потерпевшая говорила полиции, что опознала на фото мужчину, который на автомобиле ехал прямо на нее, - Дзинтара Букса, однако на заседании суда утверждала, что видит его в первый раз. Интересно и то, что свидетельница утверждает, что на фото, которое ей показывала полиция, мужчина был с бородой, а у Д.Букса, который находился в зале суда, бороды нет.

Одна из потерпевших, одинокая пенсионерка из Елгавы, рассказала, что с представителями группы ее в свое время познакомила подруга. «Большой Сергей (Токмачев - прим.ред.) приезжал ко мне каждый месяц, привозил продукты. И тогда мы ехали в почтовое отделение снять деньги, которые он забирал», - рассказала пенсионерка, пенсия которой составляет 140 евро. Средства к существованию она стала добывать иначе, собирая в лесу ягоды.

На последнем судебном заседании выяснилось, что этой женщине, когда у нее были финансовые проблемы, С.Токмачев оплатил коммунальный счет за квартиру.

Эта женщина также сообщила, что ее били, и это делал мужчина в боксерских перчатках и с маской на лице.

Она утверждала, что это был Сергей Пуке и делал это по указке Токмачева. Поначалу старушка не могла конкретно ответить, откуда она знает, что ее бил Сергей Пуке, если у мужчины на голове была маска и прежде потерпевшая его не знала. В материалах дела есть информация, что избивавший маску снял, а в зале суда потерпевшая поначалу говорила, что маску не снимал, а через некоторое время поменяла показания, утверждая, что маску он все же снимал.

Еще у одного потерпевшего был долг за сигареты, которые он регулярно приобретал у С.Токмачева. Едва зарплата поступала на счет, звонил обвиняемому. Тогда они вместе ехали снимать деньги со счета, и они сразу оказывались в собственности С.Токмачева. У этого потерпевшего претензий нет, ибо в случае необходимости обвиняемый ему помогал - привозил продукты, памперсы для малыша, отвозил в город, когда срочно требовалось. В связи с этим потерпевшим есть еще один интересный нюанс:

в досудебном свидетельствовании он писал, что желает получить компенсацию в размере 355 евро, а сейчас говорит, что написать это его вынудила полиция.

Надо добавить, что и другие потерпевшие утверждали, что сотрудники полиции их свидетельства записали неправильно, прибавив кое-что от себя, однако непонятно, почему они эти свидетельства подписали, признав их верными.

Напомним, что обвиняемыми по данному делу проходят С.Токмачев, С.Пуке, Д.Букс, Даната Городецка, Татьяна Рокитина, Рихард Бумбиерис и Анна Летмане. Своей вины они не признают. Преступные деяния совершались в период с 2013 года до второй половины июля 2016 года. Противоправными признаны 33 эпизода. Официально потерпевшими в деле считаются 13 человек. 9 человек не пожелали, чтобы их признали потерпевшими. Подсчитано, что в общей сложности потерпевшим нанесен материальный ущерб в размере около 40 000 евро.