Саркандаугава: Полиция поймала «домушников» с награбленным

5 ноября, около 21:00, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП), во время патрулирования на Саркандагаве, на одной из остановок общественного транспорта заметили нескольких мужчин с большими сумками. Полицейские решили остановиться и узнать их мотивы. Во время разговора сотрудники РМП попросили показать содержимое сумок.

Мужчины открыли сумки, там находили семь ноутбуков, дрон, автомагнетолы, фен, микроскоп, проектор и детские игрушки. На вопрос о происхождении, один из мужчин сказал, что приобрел эти вещи на рынок, но вскоре начал путаться и уже не смог ничего уточнить.

С учетом, что

рассказ был неубедительным, принято решение мужчин 47 и 48 лет доставить в Государственную полицию для выяснения обстоятельств.

Во время проверки данных выяснилось, что мужчины ранее попадали в поле зрения полиция в связи с разными кражами.

Четыре часа спустя, сотрудники РМП, во время патрулирования в Вецмилгрависе, заметили подозрительного мужчину на велосипеде и с большим белым мешком за плечами. Полицейские решили остановиться и проверить этого человека.

Мужчина предоставил для осмотра пакет, в котором находились три флекса, строительный фен, электропила и пять труб из цветного металла.

На вопрос, откуда у него все это, мужчина рассказал, что нашел мешок возле мусорных контейнеров. В нагрудном кармане у него были два фонарика, два карманных ножа, несколько отверток и перчатки.

Проверка данных показала, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Также выяснилось, что мужчина находится под надзором полиции. 43-летнего мужчину доставили в Государственную полицию для дальнейших процессуальных действий.