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В Иецаве сгорели семь легковушек и один микроавтобус

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В среду в Иецаве произошел пожар повышенной опасности, во время которого сгорели семь легковых автомобилей и один микроавтобус, сообщает агентство ЛЕТА.

Пожарные получили вызов на ул. Земгалес в Иецаве незадолго до 22 часов. Горел металлический ангар на площади в 375 кв. метров. Возгорание удалось ликвидировать к трем часам ночи. В огне были уничтожены 8 транспортных средств - 7 легковушек и один микроавтобус.

Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 25 вызовов: 9 - на пожары, 10 - на спасательные работы, а шесть вызовов оказались ложными.

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