В авариях в Латвии пострадало необычно много людей

Вчера в Латвии было зарегистрировано 128 ДТП, в которых пострадали 35 человек, что значительно больше, чем в среднем в рабочие дни, сообщает агентство ЛЕТА.

Согласно информации Госполиции, 18 человек пострадали в авариях в Риге, 15 - в Видземе и по одному в Земгале и Курземе. Пятеро из пострадавших были пешеходами, а один - велосипедистом.

За рулем в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 6 водителей - трое попались в Курземе, двое - в Земгале, а еще один - в Видземе. В Риге задержан водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения.

За превышение скорости было оформлено 147 протоколов.

Всего полиция в четверг оформила 518 протоколов о нарушении правил дорожного движения.