В Риге женщина сбила человека на пешеходном переходе и уехала; поможем найти!

В пятницу в Вецмилгрависе на пешеходном переходе был сбит человек, полиция призывает отозваться свидетелей.

ДТП произошло в период времени с 7:30 до 8 часов на перекрестке улиц Крейменю и Балтасбазницас.

Пока что неустановленная женщина на неустановленном транспортном средстве на нерегулируемом пешеходном переходе сбила пешехода, который получил травмы.

После совершения аварии автоводитель уехала с места происшествия, не сообщив о произошедшем в полицию.

Госполиция призывает отозваться свидетелей происшествия, а также саму виновницу, позвонив по телефону 25913032 или 110.