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В Риге женщина сбила человека на пешеходном переходе и уехала; поможем найти!

Русский TVNET 2
Фото: PantherMedia/ScanPix

В пятницу в Вецмилгрависе на пешеходном переходе был сбит человек, полиция призывает отозваться свидетелей.

ДТП произошло в период времени с 7:30 до 8 часов на перекрестке улиц Крейменю и Балтасбазницас.

Пока что неустановленная женщина на неустановленном транспортном средстве на нерегулируемом пешеходном переходе сбила пешехода, который получил травмы.

После совершения аварии автоводитель уехала с места происшествия, не сообщив о произошедшем в полицию.

Госполиция призывает отозваться свидетелей происшествия, а также саму виновницу, позвонив по телефону 25913032 или 110.

Рига
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