Полиция задержала у памятника Свободы сопротивлявшегося пикетчика из-за границы

Во время шествия памяти легионеров Госполиция задержала сегодня у памятника Свободы пикетчика, который кричал на английском языке и имел при себе плакат с изображением нацистского концлагеря.

Мужчина находился в группе из нескольких десятков человек, которая под руководством лидера Русского союза Латвии (РСЛ)Татьяны Жданок встречала у памятника Свободы участников шествия.

До памятника шествие дошло очень спокойно, никаких инцидентов по пути не было. Представители группы Жданок держали в руках плакаты с надписями

«Они воевали на стороне Гитлера» на разных языках, выкрикивали лозунги и вступили в словесный обмен с участниками шествия.

Жданок не подавала никаких заявок на мероприятия 16 марта, в связи с чем эта группа привлекла внимание и правоохранительных органов. Один из ее участников начал сопротивляться полицейским и был задержан, а затем в наручниках помещен в полицейский автомобиль и увезен.

По сообщениям полиции, у памятника Свободы собралось около 1500 человек. Всего было задержано два нарушителя. Один - за пребывание в алкогольном опьянении в общественном месте. Начато административное делопроизводство. О наказании будет решать суд.