«Отношение как к собакам!»: Молодые родители шокированы пережитым в Видземской больнице

Семья просто в шоке от пережитого в отделении Родов и гинекологии Видземской больницы. Во время родов малышу сломали ключицу, после появления ребенка на свет отношение медперсонала было катастрофой, неприятными переживаниями делятся молодые родители, рассказывает передача Bez tabu.

Проживающая в Лимбажской стороне семейная пара - Саманта и Юрис должны были стать родителями еще 27 февраля нынешнего года, но их общий первенец решил появиться на свет 10 марта.

На роды в Видземскую больницу в Валмиере вместе с женой отправился и Юрис. Родители пережитое в больничных стенах называют кошмаром, который хочется побыстрее забыть.

«С направлением врача поехали в больницу рожать, ребенок уже был большим и все сроки, как говорится вышли.

Начались семейные роды с врачом. Врач сидел у окна, переписывался в телефоне.

В это время медсестра приняла ребенка и сказала: «Что это за ножницы? Не могу перерезать пуповину!» и еще прозвучала фраза: «Так я ребенку что-нибудь сломаю!«. Не прошло много времени, как медработник, действительно, сломала новорожденному ключицу», - такие воспоминания о родах остались у молодого отца Юриса.

Старший врач Отделения родов и гинекологии Видземской больницы Гинтс Лапиньш говорит, что врачу не обязательно присутствовать на всех родах, все зависит от ситуации.

«Мы не знаем, что врач делал в телефоне. Нам доступна медицинская библиотека, где иногда смотрим, что делать в той или иной ситуации.

Я не могу комментировать, что врач в тот момент искал в телефоне - переписку, медицинские сведения или еще что-то», - сказал Лапиньш.

Специалист по родам, гинеколог Рижского роддома Элизабете Пумпуре успокаивает, что такая травма в будущем не должна иметь последствия для малыша. Конечно, это не нормальная ситуация, когда новорожденному при родах ломают кости, но и не самая страшная какая может быть.