Пришла получать посылку из Лондона, а там...Даже работники почты были удивлены

Посылка, в которой находились несколько видов конфет и шоколад, пришла в Ригу из Лондона. Посылка несколько дней находилась в Рижском 82-ом почтовом отделении, сотрудникам которого потребовалось больше времени, чтобы ее найти. То, что ожидало получателя, удивило даже работников почты, рассказывает передача Bez tabu.

Перед Пасхой, 27 апреля, для Инары выслали посылку из Лондона. За ней женщина отправилась на почту 9 апреля.

Работница почты очень долго искала заморские гостинцы и когда наконец-то нашла, было понятно, что с посылкой что-то не так.

«Одна упаковка конфет была разорвана, конфеты были надкусаны. Шоколад был смешан с бумагой. На упаковке были видны следы зубов. Разве почта не отвечает за то, что доставляет клиентам? Разве им все равно?», - недоумевает Инара.

Специалисты Музея природы, куда журналисты отнесли конфеты и шоколад Инары, сразу установили, что полакомиться лондонскими гостинцами решили крысы. Именно следы их зубов остались на обертке. Грызунов приманил запах.

На Latvijas pasts рассказывают, что очень часто получают поврежденные посылки и бандероли.

«На поврежденные посылки, которые отмечают соответствующими наклейками. О каждом таком происшествии составляем протокол. В этом году уже составлено 240 протоколов и проинформировано Royal mail», - рассказала представитель Latvijas pasts Гундега Варпа.

Но, за все время работы Гундега Варпа не припомнит случая, когда посылку повредили бы грызуну. Она допускает, что послание из Лондона, замочили и бумага стала отрываться. Латвийская почта уже проинформировала своих британских коллег о случившемся.