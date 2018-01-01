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В расследовании убийства Бункуса появились зацепки

Русский TVNET
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Slepkavības viets | Фото: Jānis Škapars / TVNET

В расследовании убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса появились зацепки, сообщил министр внутренних дел Рихардс Козловскис в программе канала LNT «900 секунд».

«Зацепки есть, но этим я, разумеется, и ограничусь», — сказал министр. Он также заявил, что о нюансах расследования в случае необходимости расскажут представители Госполиции.

Козловскис отметил, что следователи работали над этим делом без выходных вплоть до Праздника песни. Также министр поблагодарил полицейских за их кропотливую и интенсивную работу, в ходе которой следователям пришлось проверить очень больший объем информации. К расследованию подключены также правоохранительные органы и других стран.

Как уже сообщал Русский TVNET, администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус был убит утром 30 мая 2018 года, когда он на автомобиле ехал мимо Рижского Братского кладбища.

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