Объявлена война автохамам: «Прославим» быдло-водителей!

Заснял на видео, как кто-то объезжает пробку по полосе общественного транспорта, разворачивается через двойную сплошную, не пропускает экипаж скорой помощи или создает любую другую аварийную ситуацию? Запечатлел на фото, как твой сосед уже не первый год паркует свою машину на зелёной зоне? Русский TVNET запускает акцию «Прославим» быдло-водителей!»

- Кто такие автохамы и почему видео или фото должен прислать именно я?

Люди, которые в последний момент, перед самым светофором, вклиниваются в левый ряд для того, чтобы не ждать в очереди к светофору в час-пик;

те, кто у торгового центра паркуются сразу на две места, оставляя разделительную полосу ровно между двумя колесами...

Все те, кто намеренно игнорирует ПДД, создаёт аварийные ситуации, кто не перестаёт удивлять своим наплевательским отношения к остальным участникам дорожного движения - водителям и пешеходам!

Поэтому, если ты устал от агрессивного вождения и беспредела во дворах и на парковках торговых центров;

Если ты тоже пострадал от тех, кто поцарапал твой автомобиль своей дверью и покинул место происшествия;

если ты пешеход, который по дороге к своему подъезду вынужден пробираться через лабиринты автомобилей, оставленных на тротуаре;

или если ты не можешь пройти по пешеходной дорожке из-за транспортного средства, брошенного под запрещающим остановку и стоянку знаком;

если ты инвалид, который вынужден ставить свой автомобиль в десятках метров от входа, потому что специально отведенное для тебя место занял тонированный джип с номером «Царь»;

если тебя возмущает такое поведение и ты считаешь, что подобным вещам нужно положить конец;

если у тебя есть обострённое чувство справедливости, мобильный телефон с камерой и ты считаешь, что латвийские водители могут быть более вежливыми, а агрессивное поведение на дорогах опасно не только для них самих, но и для остальных участников дорожного движения, включая пешеходов, наш новый проект «Автохам» именно для тебя!

- Куда я могу отправить фото и видео?

Ждем фото или видео на адрес reporter@tvnet.lv или в личные сообщения на нашей cтранице в Facebook с пометкой «Автохам»:

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И не забудь указать свою контактную информацию, чтобы мы знали, как с тобой связаться!

- Все ли присланные материалы будут опубликованы?

Мы постараемся опубликовать все, но оставляем за собой право отказать в публикации без указания причины. Просим соблюдать авторское право и присылать только свои фото и видео. Связываясь с нами, ты гарантируешь, что являешься автором материала.

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