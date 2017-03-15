В рамках новой акции Русского TVNET «Объявлена война автохамам: «Прославим» быдло-водителей!» читатель из Даугавпилса Валдис прислал в редакцию фотографию, на которой запечатлён неправильно припаркованный автомобиль. Девиз хозяина транспортного средства, видимо, звучит: «Как умею, так и паркуюсь».

Валдис рассказал, что фотография сделана в Даугавпилсе между улицами Гимназияс и Виенибас.

По словам очевидца, на данном участке автомобили следует парковать параллельно проезжей части.

Фото: Читатель Русского TVNET

Фото: Читатель Русского TVNET

Конечно, таких «парковщиков от Бога» можно встретить практически на каждой столичной улице... Но в данном случае не совсем понятно, что мешало водителю потратить лишнюю минуту на адекватную парковку, ведь свободного места для таких манёвров более чем достаточно!

Напоминаем, Русский TVNET запустил акцию «Автохам». Если у тебя есть обострённое чувство справедливости, мобильный телефон с камерой и ты считаешь, что латвийские водители могут быть более вежливыми, а агрессивное поведение на дорогах опасно не только для них самих, но и для остальных участников дорожного движения, включая пешеходов, наш новый проект «Автохам» именно для тебя!

Ждем фото или видео на адрес reporter@tvnet.lv или в личные сообщения на нашей cтранице в Facebook с пометкой «Автохам»:

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