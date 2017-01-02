Налетай! Предлагается «заряженная вода» от Путина, Ушакова, Вейониса!

Лавры Кашпировского не дают покоя некоему предприимчивому латвийцу. Смотрите, какое объявление появилось на портале рекламных объявлений вчера .

«Вода, заряженная лидерами мировых держав: В. Путин, Н. Ушаков, М. Кучинскис и Р. Вайонисом. Поможет справиться с похмельем, обезвоживанием, беcплодием и многими другими недугами. Срок годность водички не ограничена. Держал для себя, но не пригодилась».

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В объявлении,

к сожалению, не указано отвечает ли за конкретную хворь определенная высокопоставленная персона

или же чудотворная энергетика каждого настолько велика, что поможет справиться со всем и сразу. Судя по дате появления объявления - товар не просроченный, а наисвежайщий, с пылу жару - всего от пары часов до 50 минут с момента создания.

В любом случае, в чувстве юмора автору объявления не откажешь.