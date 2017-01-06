Светлый праздник Рождества: дни радости, надежды, единения

Зимние забавы рождественских выходных
 

Зимние забавы рождественских выходных. Фото: Варвара Герт, Sputnik/Scanpix

Рождество стало одним из главных праздников года не только для верующих. Понятно, что для православных христиан и староверов Латвии Рождество Христа - торжество особенное, трепетное, с радостью в сердце. Хоть среди православных Латвии немало латышей, украинцев и белорусов и людей многих других национальностей, праздник этот у нас все чаще называют просто «русским» Рождеством. Ведь стало Рождество праздником также и светским.

Светлый праздник Рождества Христова - не только ведь церковный ритуал, обрядность или знание традиции. Это еще и негромкий, домашний уютный праздник. И в каждой семье чтут свои собственные, особенные традиции. В нашем доме Рождество всегда было маминым праздником. Зажигали на елке свечи. И отец - во всем прочем решительный атеист - мамино Рождество всей душой принимал и приветствовал. Потому семья - где бы ни были, что бы с нами за год не случилось - соберется за общим столом, будет щедрым застолье, мама загодя сварит любимый его холодец...

Русское Рождество нас объединяет, дарит нам чувство общности, единения - духовного и не только.

Праздник прочно вписан в календарь, хоть не выходным днем, но все равно светлым, особенным. Что бы там не решали «в верхах», а сложилось давно «двоевластие праздников». Когда по соседству живут люди разных вероисповеданий и традиций, праздники чужими не бывают. Тем более в Риге, где и перезвон колоколов и русские январские гуляния были привычны еще в прошлом веке, в его 20-х годах.

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...Есть традиции религиозные и церковные, а есть земные, крестьянские, что идут из глубины веков и не слишком-то различаются у народов, живущих бок о бок.

Ритуалы и обряды - разные, приметы и угощения - у каждого свои, но все зимние праздники христиан в главном похожи. Мы желаем друг другу света и добра, здоровья, радости.

Мы хотим в эти дни надеяться на лучшее, подумать о главном, поделиться добрыми чувствами, поверить в чудо.

Колядовать в Сочельник теперь уже мало кто ходит - разве что дети, встречавшие ряженых, разыгрывают подсмотренный спектакль. Для многих церковная служба в храме - самое главное в Рождество. (Не так уж и много праздничных дней в году, когда службы бывают такими приподнятыми, торжественными, полными радости!) Для многих наших читателей - это светский, любимый семейный праздник. Сердечный, свободный от предновогодней суеты и шопинга, посвященный любимым людям.

Хорошо, что зима - наконец-то! - у нас на дворе. Можно разгуляться широко, по-русски.

С Рождества русские зимние праздники только ведь начинаются!.. И озорные Святки впереди с их буйными забавами, и Крещенье с купаниями в проруби и гаданиями в «крещенский» вечерок, и Масленница.

Хоть православная церковь и порицает народную веру в чудеса вне храма и веры и всяческую иную магию, все равно же девушки про суженых гадают! Верит народ, что все тайны будущего можно выведать, заглянув в него в волшебные вечера - от Рождеста до Крещенья.

А чудеса на Рождество действительно случаются!.. Они - светлой радости, в доброй надежде, в вере в лучшее.

Русский TVNET поздравляет с Рождеством Христовым всех, для кого это - праздник. Пусть в ваших домах и семьях царит мир и живет радость. Пусть близкие будут здоровы. А щедрость человеческих сердец творит чудеса - сегодня и весь год, в будни и в праздники.

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